Governo: Patuanelli, a Italia serve Piano industriale organico da qui a prossimi dieci anni

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma che "l'Italia ha bisogno di un Piano industriale organico che vada oltre il 4.0, una visione da qui ai prossimi dieci anni che coinvolga ogni componente dell’eccellenza imprenditoriale italiana e che investa sulle tecnologie di frontiera". Il titolare del Mise lo scrive su Facebook dopo aver convocato oggi "i rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza", per tenere fede alla sua promessa di mettere "sempre al primo posto il dialogo e il confronto". Per Patuanelli "un Piano industriale di questa portata ha bisogno dell’impegno e del coordinamento di tutte le forze in campo. Con loro intendo realizzare - spiega - un documento che definisca gli obiettivi e tutti i passaggi che conducono ad uno sviluppo industriale integrato e organico, per tutto il Paese e per tutti i settori principali. Questo rappresenterà le linee guida per la prossima legge di Bilancio e per le politiche industriali che attueremo da qui alla fine della legislatura". (segue) (Rin)