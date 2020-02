Governo: Patuanelli, a Italia serve Piano industriale organico da qui a prossimi dieci anni (2)

- Il responsabile dello Sviluppo economico condivide quindi gli obiettivi "raggiunti con la legge di Bilancio 2020" a partire dai 7 miliardi stanziati con il Piano transizione 4.0 "per le imprese, facilitando gli strumenti di accesso agli incentivi e allargando la platea dei beneficiari del 40 per cento. Abbiamo finanziato il voucher per l’innovation manager, creato un meccanismo virtuoso d’investimento per aumentare la competitività delle imprese su innovazione, ricerca, formazione, economia circolare, gettando anche le basi per il Green new deal. Abbiamo potenziato gli Its (gli Istituti tecnici superiori) e stiamo lavorando per mappare i centri per il trasferimento tecnologico, così da permettere alle aziende di collegarsi in modo più efficace al potenziale dei nostri giovani e dei nostri ricercatori. Ecco perché ora - aggiunge - è opportuno condividere qui con voi i prossimi obiettivi che dobbiamo raggiungere: Il Piano industriale, come vi ho già detto, sarà la guida fondamentale per indicare tutti gli obiettivi da raggiungere, coinvolgendo l’intera maggioranza di governo in un grande disegno di sviluppo del Paese". (segue) (Rin)