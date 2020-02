Governo: Patuanelli, a Italia serve Piano industriale organico da qui a prossimi dieci anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l’automotive, abbiamo già convocato il tavolo. Ma il 2020 dovrà essere l’anno delle risposte per un settore fondamentale per l’economia italiana, che dovrà affrontare profonde trasformazioni nei prossimi anni. Tali trasformazioni dovranno essere affrontate con successo e non subite. Questo è il nostro impegno e già domani al Mise ci sarà il primo di tanti appuntamenti che coinvolgeranno il settore", continua Patuanelli per poi passare all'edilizia: "Abbiamo il dovere di dare risposte all'intera filiera disegnando un nuovo metodo, organico, che metta insieme i vari Ministeri di riferimento. Dobbiamo definire il ruolo dello Stato nel fondamentale ed epocale processo di transizione che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. Servono quelle riforme di cui i nostri imprenditori e il nostro tessuto imprenditoriale, un unicum a livello europeo, hanno bisogno per una programmazione di lungo raggio". (segue) (Rin)