Governo: Patuanelli, a Italia serve Piano industriale organico da qui a prossimi dieci anni (5)

- E ancora, Patuanelli aggiunge che "a livello europeo e quindi di Consiglio, dobbiamo continuare a dialogare al fine di garantire lo scorporo degli investimenti Green dal calcolo del deficit degli Stati. È importante che nel 2020 si facciano i primi passi in questo senso. Sono molto fiero del lavoro che stanno portando avanti i nostri europarlamentari a Bruxelles e oggi, finalmente, si parla di un fondo apposito per la modernizzazione di impianti ad alto impatto ambientale e di un Green deal da 1.000 miliardi in dieci anni. Ecco una delle principali motivazioni che ci hanno spinto a dare fiducia a questa Commissione, che segna già da oggi una grande discontinuità con la gestione Juncker. In materia di concorrenza, sempre a livello europeo - continua il responsabile dello Sviluppo economico - dobbiamo ripensare al ruolo degli aiuti di Stato e, cosa ancora più importante, riequilibrare le fiscalità all'interno dell’Ue. Ancora oggi esistono paradisi fiscali a norma di legge con cui ci si fa concorrenza sleale tra Stati membri. Chi ne fa le spese è la nostra impresa, specialmente la media e piccola di cui l’Italia è ricca, che spesso si ritrova schiacciata dal peso di multinazionali con fiscalità agevolata". Patuanelli infine sottolinea: "Ogni misura, ogni riforma, ogni azione del governo, incide sulla vita di ognuno di noi: questo penso ogni mattina quando inizio a lavorare e ogni volta che prendo una decisione. Il lavoro da fare sarà immenso, ambizioso e sarà condiviso con tutti voi, come è giusto che sia. Ma senza slogan, solo con la chiarezza che i cittadini meritano". (Rin)