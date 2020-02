Milano: Gallera, chiesto a Comune ulteriore sforzo su nuova area per Ospedale SS Paolo e Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato al Comune di Milano le linee d'azione per la realizzazione dell'ospedale dei Santi Paolo e Carlo, chiedendo un ulteriore sforzo per individuare ed indicare una nuova area con una collocazione intermedia fra i due presidi. In alternativa, i cantieri per le nuove costruzioni partiranno accanto alle strutture esistenti". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine dell'incontro con l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti. "Le attuali strutture hanno più di 50 anni – ha aggiunto Gallera – e non riescono a garantire i migliori servizi ai cittadini di Milano: esse infatti presentano modelli edilizi ormai superati a sviluppo verticale che limitano fortemente lo svolgimento di prestazioni multidisciplinari e di eccellenza, a scapito dell'accessibilità e della funzionalità per i pazienti, del lavoro dei professionisti e degli operatori. Le recenti normative impongono inoltre importanti interventi di adeguamento". Regione Lombardia aveva chiesto due anni fa al Comune di Milano la disponibilità di un'area edificabile di almeno 150.000 metri quadrati in una fascia territoriale intermedia fra i due ospedali esistenti. (segue) (com)