Milano: Gallera, chiesto a Comune ulteriore sforzo su nuova area per Ospedale SS Paolo e Carlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'estate del 2017, il comune di Milano indicava l'area del Ronchetto. Le verifiche effettuate dai tecnici di Comune e Regione, tuttavia, hanno attestato l'inadeguatezza della soluzione prospettata per diversi motivi: le dimensioni limitate rispetto all'esigenza di costruire un nuovo ospedale, la necessità di bonifiche sostanziali (una parte dell'area è definita 'cava dei veleni'), la presenza di vincoli ministeriali rigidissimi a livello ambientale legati all'edificabilità nei pressi del quadrante dei Navigli. "Svanita questa opportunità - ha sottolineato l'assessore - abbiamo chiesto al comune una nuova ricognizione meticolosa e dettagliata per individuare soluzioni alternative che garantissero la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti". "Qualora non ci fossero altre aree comunali adeguate per ampiezza, caratteristiche e collocazione - ha proseguito – abbiamo approfondito la possibilità di realizzare le due costruzioni accanto agli ospedali esistenti, qualificandoli in base alle attuali vocazioni cliniche e specialistiche: la parte per acuti nei pressi del monoblocco del San Carlo; tutte le attività ambulatoriali, i servizi territoriali e per la cronicità accanto al San Paolo per garantire una risposta ai bisogni che ad oggi sono presenti sul territorio". "L'incontro di oggi – ha concluso Gallera – è stato proficuo e costruttivo. I tempi per assumere le decisioni necessarie saranno molto brevi. Entro un mese, il Comune di Milano rilascerà l'esito della ricognizione e, in base a quanto emergerà, procederemo in stretto raccordo ad attuare la migliore soluzione possibile". (com)