Ungheria-Ue: Tusk, senza cambiamento a Budapest, nessuna possibilità reintegro Fidesz in Ppe

- Se non ci sono cambiamenti in Ungheria, nella politica di Fidesz, non ci sono ragioni per discutere della reintegrazione del partito di governo del premier Viktor Orban nal Partito popolare europeo. Lo ha detto il presidente del Ppe, Donald Tusk, uscendo dall'assemblea politica. "Non è mia intenzione negoziare sui valori. Il futuro status di Fidesz, nel Ppe o fuori dal Ppe, non dipende dalla nostra negoziazione, perché non negozierò alcun tipo di compromesso sui nostri valori, ma da possibili cambiamenti a Budapest e nella politica di Fidesz", ha detto. "Se no, non ci sono ragioni per discutere della possibilità di reintegrare Fidesz. Non c'è modo, parlando chiaramente. Senza cambiamenti, non ci sono discussioni di possibili reintegrazioni", ha aggiunto. (Beb)