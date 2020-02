Siria: difese aeree russe abbattono un drone non identificato proveniente dal Mediterraneo

- Le difese aeree della Russia presso la base di Hmeimim, nel nord-ovest della Siria, hanno abbattuto un drone non identificato proveniente dal Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca in un comunicato. L'episodio è avvenuto la scorsa notte e il velivolo senza pilota, di ridotte dimensioni, si stava dirigendo verso la base aerea di Hmeimim, situata nella provincia di Latakia. "L'obiettivo è stato distrutto da missili lanciati dal sistema di difesa aerea Pantsir-S mentre era ancora lontano dalla base", la quale non ha subito danni.(Res)