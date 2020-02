Messico: Lopez Obrador, entro breve decisione su lotteria per aereo presidenziale

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che entro la settimana si deciderà se assegnare con una lotteria il lussuoso aereo presidenziale "José Maria Morelos y Pavon", da tempo messo in vendita per combattere sprechi e garantire all'erario risorse aggiuntive. "È molto probabbile che questa settimana si decida di fare una lotteria con l'aereo presidenziale. Abbiamo una riunione presidenziale ed è molto probabile che si arrivi a una lotteria", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il capo dello stato ha anche detto che sarebbe pronto il grafico del biglietto con cui concorrere al Boeing, in un'estrazione che potrebbe tenersi il 5 maggio. (segue) (Mec)