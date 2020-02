Messico: Lopez Obrador, entro breve decisione su lotteria per aereo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador ha ricordato di aver offerto l'apparecchio al governo degli Stati Uniti, chiedendo in cambio apparecchiatura medica di alto livello, di cui il paese ha bisogno, ma da Washington non sarebbero arrivate offerte concrete. Un'altra offerta è stata fatta al primo ministro canadese Justin Trudeau, dal momento che, ha detto "Amlo", il suo aereo "è in avaria". Trudeau, ha spiegato Lopez Obrador, ha però respinto l'offerta perché il suo aereo non "ha tanti lussi come quello presidenziale del Messico". Nel caso in cui non si potesse ricorrere a un'asta, il presidente ha spiegato che si ricorrerebbe a una vendita con altre formule elaborate dal ministero delle Finanze. (segue) (Mec)