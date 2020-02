Coronavirus: Zingaretti, sono senza parole per quanto accaduto a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai fatti avvenuti a Frosinone, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti scrive su Facebook: "Io sono senza parole - dice il presidente della Regione - spero che i responsabili siano coscienti di dover rispondere di questa vergogna. Se la disinformazione porta addirittura a gesti pericolosi come questo, dobbiamo impegnarci tutti e di più per raccontare la verità e le notizie corrette. Solidarietà alle vittime di una vera e propria aggressione". (Com)