Coronavirus: Di Maio ad ambasciatore cinese Li, massimo sostegno a Pechino

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Roma, Li Junhua. Lo riferisce la Farnesina con un comunicato. Nel corso del colloquio, "assai cordiale", l'ambasciatore cinese ha ringraziato il governo italiano per le cure prestate ai pazienti cinesi affetti da Coronavirus. Il ministro Di Maio, nel sottolineare le eccellenti relazioni esistenti tra Roma e Pechino, ha assicurato il massimo sostegno dell’Italia alla Cina, sia bilateralmente sia in sede europea, per fronteggiare l’emergenza. Il capo della diplomazia italiana ha infine ringraziato l’ambasciatore Li Junhua per la collaborazione prestata dalle autorità cinesi per il rimpatrio dei cittadini italiani presenti a Wuhan e nelle località limitrofe. (Com)