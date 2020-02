Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEIl vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Università e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala e gli assessori Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) e Giulio Gallera (Welfare) partecipano al convegno 'Public Procurement 4.0: big data al servizio della spesa pubblica e della trasformazione digitale dei territori'. Interviene anche il presidente di Aria Spa, Francesco Ferri.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 9.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene in Consiglio regionale, delegato dal presidente della Regione Attilio Fontana, in occasione della 'Giornata della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere', istituita con legge regionale.Palazzo Pirelli - Aula Consiglio regionale, via F. Filzi 22 (ore 10.00)Si riunisce il Consiglio regionale. In apertura la cerimonia, introdotta dal presidente Fermi, in ricordo dei Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Oltre alle autorità civili e militari, partecipano alcuni familiari delle vittime e i rappresentanti dell'Associazione Vittime del Dovere. All'ordine del giorno, tra le altre cose, la situazione dei controlli dell'aria e degli impianti di smaltimento rifiuti, a seguito dell'incendio scoppiato presso l'inceneritore ACCAM di Busto Arsizio (VA) lo scorso 14 gennaio; Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani; revisione della delibera di Giunta regionale sulle misure a favore delle persone con disabilità; diffusione delle biglietterie automatiche di Trenord su tutta le rete ferroviaria; riforma della prescrizione. È, infine, prevista l'elezione del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 10.00)Gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) intervengono alla conferenza stampa di presentazione della 92ª Fazi Fiera agricola zootecnica italiana, che si svolgerà al Centro Fiera di Montichiari (Brescia) dal 14 al 16 febbraio. Partecipano anche Claudia Carzieri, presidente V Commissione e membro VIII Commissione Agricoltura, il sindaco di Montichiari, Marco Togni, e il presidente del Centro Fiera di Montichiari, Gianantonio Rosa.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.00)L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, partecipa all'inaugurazione della mostra "Gli eroi del quotidiano. Mimmo Palladino per l'Arma del Carabinieri".Gallerie d'Italia, Piazza Scala (ore 12.30)Presentazione di "Cucinare al fresco", una raccolta di ricette realizzata da quattro gruppi di reclusi del carcere del Bassone di Como, Bollate, Varese e Opera. Intervengono oltre alla stessa Arianna Augustoni, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il Difensore regionale e Garante dei detenuti Carlo Lio, il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria Pietro Buffa, il direttore del Carcere del Bassone di Como Fabrizio Rinaldi e Arianna Augustoni, coordinatrice dell'iniziativa.Palazzo Pirelli - Sala Stampa, via F. Filzi, 22 (ore 13.00) (segue) (Rem)