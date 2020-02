Coronavirus: Berardi (FI), necessario evitare che contagi mercati finanziari

- Roberto Berardi, senatore di Forza Italia, afferma che "la Banca popolare cinese sta mettendo in campo una serie di ingenti misure a sostegno dell'economia interna per contrastare il crollo dei mercati finanziari a seguito dell'epidemia di polmonite delle ultime settimane. Al momento - rimarca in una nota - la più significativa è senza dubbio rappresentata da un'iniezione di liquidità di ben 1.200 miliardi di Yuan, pari a circa 173 miliardi di dollari, fornita mediante contratti di riacquisto inverso per garantire che la liquidità sia 'ragionevolmente ampia' durante l'epidemia. Credo che sia necessario, a parte dell'Unione europea, oltre a mettere in atto misure di tutela dal punto di vista sanitario, anche prendere atto di una situazione economica potenzialmente pericolosa data dalla paralisi dei flussi turistici e commerciali che, qualora l'allarme dovesse perdurare nel tempo, rischia di creare gravi danni alle economie degli stati membri". Per Berardi, "la Bce dovrebbe intervenire, come ha fatto la Banca popolare cinese, mettendo in atto un 'quantitative easing - anti coronavirus' di almeno 1.000 miliardi, per consentire una maggiore circolazione di denaro e arginare uno stallo finanziario che potrebbe essere disastroso per l'economia non solo europea ma globale". (Com)