Velletri: lite tra mamme al derby cittadino finisce a martellate, minorenne denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lite tra mamme di calciatori al derby di Velletri finisce prima a parolacce e poi a martellate. E' accaduto ieri pomeriggio al campo sportivo della cittadina dei Castelli dove si affrontavano le due squadre cittadine di Prima categoria, la Vjs Velletri e il Real Velletri. Mentre in campo i calciatori si contendevano la palla, i tifosi incitavano ciascuno la propria squadra, sulla tribuna, dove c'erano i parenti dei giocatori, sono iniziate a volare parole grosse tra due mamme fino a che non sono intervenuti i parenti per picchiarsi. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia del locale commissariato, un 17 enne armato di un martelletto di quelli usati nei mezzi pubblici per rompere i vetri in caso di emergenza, ha colpito un uomo alla testa causandogli una ferita lacero contusa giudicata guaribile in 15 giorni. Il ragazzo, invece, è stato denunciato alla procura dei minori di Roma. (Rer)