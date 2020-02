Bosnia: rappresentanti Ue invitano Sarajevo ad attuare priorità parere su richiesta di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle missioni Ue in Bosnia assieme al capo della delegazione Ue e rappresentante speciale europeo Johann Sattler hanno invitato oggi le autorità di Sarajevo ad attuare le priorità contenute nel parere di Bruxelles sulla richiesta di adesione all'Unione. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Vijesti", i rappresentanti residenti dell'Ue hanno incontrato oggi gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca. Nella dichiarazione scritta della delegazione e del rappresentante speciale si legge che "siamo pronti a sostenere le autorità bosniache in tutte le riforme che attuano per promuovere la modernizzazione del paese e la capacità ad assumersi gli obblighi derivati dal percorso di adesione all'Ue". In vista del summit tra l'Ue e i Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel mese di maggio del 2020 "le autorità bosniache dovrebbero sfruttare l'occasione e dimostrare di essere pronti a promuovere la qualità di vita dei cittadini e investire sforzi veri sul piano della rappacificazione del superamento dell'eredità del passato nell'ambito della parte inevitabile del processo di adesione all'Ue". (Bos)