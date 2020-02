Tlc: Vivendi pronta a ricorrere contro decisione giudice Milano

- Vivendi ricorrerà contro la decisione del giudice civile di Milano che ha rigettato le istanze cautelari di sospensione delle delibere dell'assemblea di Mediaset (4 settembre e 10 gennaio) impugnate dal gruppo francese e la fiduciaria Simon in merito alla costituzione del progetto Mfe (Media for Europe), l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale Mediaset intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni. Lo rende noto Vivendi in un comunicato stampa sottolineando che "continua a difendere i diritti degli azionisti minoritari contro il progetto di fusione di Mediaset (Media for Europe) nei tribunali europei". (Rem)