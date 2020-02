Shoah: De Cristofaro (Si), scuola non permetta mai che si dimentichi tragedia

- Il sottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro afferma di aver avuto ieri a Cracovia "l'opportunità di partecipare ad una splendida assemblea, con più di 800 studenti delle nostre scuole che hanno partecipato al viaggio Promemoria Auschwitz organizzato dall'associazione Deina. Un eccellente momento di confronto, utilissimo - sottolinea su Facebook - in un momento storico segnato purtroppo dalla crescita di negazionismi e revisionismi inaccettabili. La passione e la competenza degli organizzatori e dei ragazzi - prosegue l'esponente di Sinistra italiana - mi sembra un segnale di speranza. La scuola è chiamata al più grande degli impegni, quello di non permettere che un giorno tutto questo sarà dimenticato, come ci chiedono innanzitutto i sopravvissuti allo sterminio nazista. E di chiederci sempre e senza sosta come sia stato possibile. Anche e soprattutto per evitare che l'orrore possa tornare", conclude. (Rin)