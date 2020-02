Bosnia: presidenza tripartita inviterà presidente francese Macron in visita ufficiale

- La presidenza tripartita bosniaca ha approvato nel corso della riunione di oggi la proposta di invitare il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale a Sarajevo. Lo ha riferito nel pomeriggio il sito di informazione "Vijesti". Macron è stato criticato dai rappresentanti politici bosniaci musulmani dopo le sue dichiarazioni del novembre scorso, in cui ha sostenuto che la Bosnia rappresenta "una bomba a orologeria alle porte della Croazia". Macron aveva affermato in un'intervista rilasciata alla testata "The Economist" che la Bosnia "sta affrontando il problema dei combattenti islamici che stanno rientrando nel paese". Il presidente francese ha dichiarato che "se siete preoccupati per la regione (dei Balcani occidentali) la questione più importante non è quella della Macedonia del Nord o dell'Albania, ma della Bosnia-Erzegovina". (Bos)