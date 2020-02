Serbia-Ue: Bilcik, commissario Varhelyi il 6 febbraio a Belgrado porterà "notizie fresche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, poterà "notizie fresche" sul metodo per il proseguimento del processo di integrazione nel corso della sua visita in Serbia il 6 e 7 febbraio: lo ha dichiarato il relatore del parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, all'emittente "Rtv". Bilcik sarà in quei giorni a Belgrado insieme a Varhelyi e a Tanja Fajon, capo della commissione parlamentare europea di Stabilizzazione e associazione fra la Serbia e l'Ue. La visita avverrà il giorno dopo la presentazione, prevista per mercoledì a Bruxelles, della nuova metodologia per le politiche di adesione. "Spero che potremo inviare un messaggio importante e chiaro circa il nostro impegno verso l'allargamento e che porteremo delle notizie sulla metodologia che la Commissione deve rendere nota", ha detto Bilcik. (segue) (Seb)