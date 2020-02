Serbia-Ue: Bilcik, commissario Varhelyi il 6 febbraio a Belgrado porterà "notizie fresche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del commissario all'Allargamento segue a quella effettuata a Belgrado lo scorso 31 gennaio dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato, al termine dell'incontro con Borrell, di avere "pregato" l'Alto rappresentante di trasmettere la richiesta a Bruxelles affinché prenda in considerazione diversi fattori per il processo d'integrazione del paese balcanico e non percorra solo "una via tecnocratica" come finora è accaduto. (segue) (Seb)