Energia: Emirati annunciano nuova scoperta a gas tra Dubai e Abu Dhabi (2)

- L’amministratore delegato di Adnoc, Sultan al Jaber, ha dichiarato: "La scoperta di risorse di gas superficiali tra Abu Dhabi e Dubai della volontà di Adnoc di attuare le direttive della leadership per accelerare in modo efficiente l'esplorazione e lo sviluppo delle vaste risorse di idrocarburi non sfruttate degli Emirati Arabi Uniti e massimizzare il loro valore per il beneficio della nazione”. Secondo Al Jaber, "l'accordo di cooperazione strategica tra Adnoc e Dusup è una naturale evoluzione dell’impegno comune delle due compagnie di sfruttare le risorse energetiche al servizio degli Emirati Arabi Uniti". Nell'ambito dell'accordo, Adnoc distribuirà capitali, tecnologia e competenze per sviluppare e produrre risorse di gas superficiali e condurre ulteriori esplorazioni per valutare i potenziali volumi e consolidare i costi di sviluppo. Il gas prodotto sarà fornito a Dusup per sostenere la crescita economica di Dubai e migliorare la sua sicurezza energetica. Il giacimento scoperto è unico e viene chiamato "gas superficiale", in quanto contiene gas organico di alta qualità a profondità relativamente basse dalla superficie terrestre. (Res)