Trasporto aereo: Turkish Airlines estende sospensione voli per la Cina fino a fine febbraio

- Turkish Airlines ha deciso di estendere la sospensione dei suoi voli per la Cina fino alla fine di febbraio. Lo ha annunciato su Twitter Yahya Ustun, vicepresidente di Turkish Airlines per le relazioni con i media. La compagnia di bandiera nazionale della Turchia ha sospeso i voli verso la capitale Pechino, Canton (Guangzhou), Shanghai e Xi'an fino alla fine di febbraio, si legge. La scorsa settimana Turkish Airlines aveva annunciato che avrebbe sospeso i voli per la Cina soltanto fino al 9 febbraio. (Cip)