Burundi: Ue, condanna giornalisti Iwacu prova di repressione libertà

- La recente condanna di quattro giornalisti del media indipendente "Iwacu" da parte delle autorità giudiziarie del Burundi dimostra la persistenza di pratiche repressive volte a limitare le libertà di stampa e di opinione nel paese africano. Lo ha affermato la presidente della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo, Maria Arena. "Ho appreso con sgomento della recente condanna del sistema giudiziario burundese di quattro giornalisti che lavorano per il media indipendenti Iwacu. Questa decisione non solo va contro la libertà di stampa e la libertà di opinione e di espressione, diritti fondamentali essenziali per l'esercizio della democrazia, ma segnala la persistenza di pratiche repressive volte a limitare il lo spazio civile in Burundi pochi mesi prima delle elezioni del maggio 2020", ha dichiarato. Secondo Arena, che ha definito "vitale per lo sviluppo del paese" il lavoro dei giornalisti, sarebbe "un segno positivo a favore del rispetto dei diritti umani e della protezione degli attori della società civile in Burundi" scarcerare i giornalisti Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Egide Harerimana, Terence Mpozenzi, Germain Rukuki e Nestor Nibitanga e "qualsiasi altra persona arrestata per aver esercitato i suoi diritti fondamentali".(Beb)