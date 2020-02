Cina: coronavirus, Xi presiede riunione su prevenzione e controllo epidemia

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha presieduto nella giornata di oggi una riunione del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". A nome del comitato, Xi ha espresso rispetto per coloro che combattono in prima linea nella battaglia contro l'epidemia e ha esteso i saluti ai pazienti e alle loro famiglie. "Fin dall'inizio dell'epidemia il Comitato centrale ha attribuito grande importanza alla questione e ha portato gli sforzi di tutti i settori a spingere al massimo le attività di prevenzione e controllo. Il risultato della prevenzione e del controllo dell'epidemia influenza direttamente la vita e la salute delle persone, la stabilità economica e sociale complessiva e l'apertura del paese", ha detto il leader cinese. Xi ha sottolineato che il compito più cruciale per il momento è quello di eseguire le disposizioni per i dettagli e ha chiesto azioni rapide e risolute nel contenere la diffusione dell'epidemia. (segue) (Cip)