Cina: coronavirus, capacità compagnie aerei internazionali da e verso il paese ridotta di circa 600 mila posti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini percentuali, Singapore (meno 38 per cento) e Thailandia (meno 34 per cento) hanno registrato le maggiori riduzioni di capacità. "Le riduzioni di capacità di questa settimana sono probabilmente le più significative mai viste in risposta a qualsiasi evento di pandemia; la Sars è stata drammatica ma più regionale mentre l'Ebola ha attraversato una gamma di mercati più piccoli", ha affermato Oag. "È probabile che vedremo ulteriori cambiamenti in risposta sia al virus, sopratutto alla domanda che è stata naturalmente influenzata dalla fiducia dei consumatori gravemente danneggiata", ha aggiunto. (Cip)