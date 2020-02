Metro A: Celli (Civica), riapertura Barberini vittoria a metà

- La riapertura, in uscita, della stazione Barberini della metro A "è una vittoria a metà". Lo dichiara, in una nota, la capogruppo in Campidoglio della Lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. "Riapre domani dopo oltre dieci mesi la stazione Barberini - afferma Celli - ma solo in uscita. È una vittoria, anche se amara, del comitato di residenti e commercianti e il frutto della battaglia portata avanti in tutte le sedi. Da oggi il mio lavoro al loro fianco continuerà per avere una stazione funzionante al 100 per cento. Continueremo a farci sentire e a chiedere tutti gli atti che non ci sono stati forniti". (Com)