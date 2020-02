Bangladesh: ministro Pesca, paese autosufficiente nella produzione ittica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per la pesca e l'allevamento M Ashraf Ali Khan Khosru ha dichiarato oggi che il paese è autosufficiente nella produzione ittica: l'assunzione di pesce pro capite del paese raggiunge i 62,58 grammi dalla domanda giornaliera di 60 grammi. Nel 2017-18, la produzione ittica del paese ha superato le 42,77 tonnellate lakh dall'obiettivo di 42,20 tonnellate, ha aggiunto Khosru. Per quanto riguarda l'importazione di pesce, il ministro, tuttavia, ha riferito al parlamento che alcuni pesci esotici vengono ancora importati dall'estero per la richiesta di alcune famiglie; questi paesi importatori di pesce sono: India, Pakistan, Myanmar, Uruguay, Thailandia, Cina, Giappone, Vietnam, Oman e Emirati Arabi Uniti. (Inn)