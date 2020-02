Scuolabus dirottato: De Corato, Parole Sy vergognose per farsi dare infermità mentale

- “Le dichiarazioni fatte oggi da Ousseynou Sy, l’attentatore senegalese che a marzo scorso cercò di fare una strage su uno scuolabus con a bordo 50 bambini ed il personale scolastico a San Donato Milanese, sono vergognose dette apposta per cercare di farsi dare l’infermità mentale”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione Riccardo De Corato. “Sono parole per ottenere l'infermità mentale- continua l’assessore- proprio come hanno tentato di fare prima di lui altri delinquenti dichiarando di sentire le voci, come Kabobo il ghanese che l’11 maggio 2013 uccise tre passanti a picconate nel quartiere di Milano Niguarda o come il 33enne del Bangladesh che il 12 agosto scorso in Largo La Foppa tentò di sgozzare una donna". "Come affermato anche dall’avvocato di parte civile, il senegalese anche oggi ha dimostrato di essere lucido. Sy deve essere condannato al massimo della pena: è solo grazie al coraggio di alcuni ragazzini e alla prontezza dei carabinieri se, lo scorso 20 marzo, - conclude De Corato - non è riuscito a portare a termine il suo terrificante ‘piano’ e a compiere una strage”. (com)