Tlc: Vivendi pronta a ricorrere contro decisione giudice Milano (2)

- (segue) Vivendi - si legge nella nota - "ha preso atto della decisione del Tribunale di Milano" che "si è limitato a valutare le conseguenze per le due parti di una sospensione del processo di fusione e ha concluso che il danno a Vivendi non sarebbe irreparabile in quanto potrebbe reclamare il danno". Tuttavia, il gruppo transalpino "è fiducioso che i recenti pronunciamenti e le opinioni giudiziarie, compresa quella dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del dicembre 2019, alla fine si dimostreranno giuste", continua la nota. Vivendi continuerà a difendere fermamente la sua posizione con tutti gli strumenti legali possibili. "Un'udienza davanti a un tribunale di Amsterdam si celebrerà il 10 febbraio 2020 e altre azioni per provvedimenti provvisori o nel merito sono già o saranno avviate in Italia e Spagna". Il gruppo media francese "rimane pienamente convinto che il progetto di fusione Mediaset danneggi gravemente gli interessi degli azionisti di minoranza. Continua inoltre a ritenere che la decisione del consiglio di amministrazione di Mediaset di escludere alcuni azionisti di minoranza dal voto in diverse occasioni, sulla base di un'interpretazione del diritto dei media italiano che è stata gravemente contestata da un avvocato generale della CGUE, alla fine sarà rigettata in Tribunale".(Rem)