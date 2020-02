Milano: in Consiglio comunale M5s propone cittadinanza onoraria a Gratteri

- Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha depositato al Consiglio comunale di Milano una mozione per chiedere al sindaco di conferire la cittadinanza onoraria al procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, per "l'alto servizio svolto a favore dello Stato e a seguito delle minacce di morte di recente subite". La mozione, sottolineando come l'ultima operazione antimafia coordinata da Gratteri "Rinascita Scott" abbia "portato all'arresto di 334 persone in tutte le regioni d'Italia, compresa la Lombardia" e ricordando che "Gratteri è nel mirino delle cosche e che gli organi di stampa parlano addirittura di un killer già pronto per ucciderlo", chiede di far sentire al magistrato "tutta la solidarietà delle persone per bene". La mozione, depositata dal Movimento 5 Stelle, è stata controfirmata da diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, tra cui il presidente della commissione Antimafia David Gentili (Milano Progressista) e l'azzurro Alessandro De Chirico. D'accordo anche la Lega: "Se questo può essere un sasso lanciato nello stagno lacustre, anzi, nell'encefalogramma piatto di questa amministrazione sulle infiltrazioni mafiose, noi siamo assolutamente d'accordo. Siamo assolutamente concordi a dare un'onorificenza a Gratteri e a tutti i magistrati che ogni giorno sfidano le mafie, mentre il Comune di Milano fa finta di non vedere il pericolo", ha detto il capogruppo del Carroccio, Alessandro Morelli. (Rem)