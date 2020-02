Coronavirus: Indonesia, l'epidemia potrebbe offuscare il turismo

- Sono 16,1 milioni i turisti stranieri che hanno visitato l'Indonesia durante il 2019, non raggiungendo l'obiettivo del governo di attrarre 20 milioni di turisti. È quanto riportano le statistiche indonesiane (Bps), avvertendo che quest'anno l'epidemia di coronavirus potrebbe offuscare le prospettive di crescita del turismo. "Abbiamo ancora del lavoro per attirare un maggior numero di turisti stranieri in Indonesia", ha dichiarato il capo del Bps Suhariyanto durante una conferenza stampa a Giacarta. L'agenzia ha registrato una contrazione del 2,03 per cento degli arrivi stranieri nel dicembre dello scorso anno, che ha visto 1,37 milioni di turisti stranieri. Suhariyanto ha dichiarato anche che la Malesia ha inviato il maggior numero di turisti in Indonesia, seguita da Singapore e Cina nel 2019. "Tuttavia, l'epidemia di coronavirus in Cina ridurrà senza dubbio quest'anno gli arrivi stranieri dalla Cina all'Indonesia", ha concluso. (Fim)