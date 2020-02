Monza: Provincia convoca incontri per valutare crisi asilo San Giuseppe di Arcore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie che riguardano la chiusura dell’Asilo San Giuseppe di Arcore, la Provincia di Monza e Brianza ha invitato il Sindaco Rosalba Colombo con i membri del Consiglio di amministrazione e i revisori dei Conti della Civica Fondazione San Giuseppe a un incontro nella sede di Via Grigna nei prossimi giorni. L’obiettivo della Provincia è ricostruire la vicenda che ha portato alla crisi della Civica Fondazione San Giuseppe per valutare la situazione e le possibili strade da intraprendere per tutelare i posti di lavoro a rischio insieme al futuro dei bambini che stanno frequentando l’asilo: si tratta di un bacino di utenza che coinvolge famiglie provenienti da altri Comuni della Brianza. (com)