Coronavirus: sospesi i visti per i viaggiatori cinesi in arrivo a Myanmar

- Il ministero degli Affari esteri del Myanmar ha sospeso, a partire da sabato scorso, i visti per i viaggiatori cinesi in arrivo nel paese asiatico, in seguito alla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in merito al coronavirus. “Per il momento, è difficile stabilire un lasso di tempo per la sospensione. Agiremo in base all'entità della trasmissione del virus, alle dichiarazioni dell'Oms e alle risposte di altri paesi", ha dichiarato il vicesegretario agli Esteri permanente U Aung Kyaw Zan. (Fim)