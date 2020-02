Scuolabus dirottato: Corte d'assise dispone perizia psichiatrica per imputato

- È stata disposta da parte della Corte d'assise di Milano la perizia psichiatrica nei confronti di Ousseynou Sy, imputato per strage aggravata da finalità terroristiche, sequestro di persona, lesioni e incendio per il dirottamento del mezzo con a bordo 53 persone tra bambini e adulti dello scorso 20 marzo, per accertare la sua capacità di intendere e di volere. Nella prossima udienza, fissata per il 10 febbraio, ci sarà il conferimento dell'incarico ai periti. (Rem)