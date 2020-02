Metro A: De Priamo (Fd'I), Raggi record negativo, mozione per risarcimento commercianti

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, commenta la riapertura, in uscita, della stazione della metro A Barberini. "Per la sindaca e la sua giunta c'è davvero poco da festeggiare: dopo 319 giorni di chiusura riapre la metro Barberini. Un disservizio completo - afferma De Priamo - una vicenda vergognosa che si aggiunge a quella della stazione Repubblica anch'essa rimasta inaccessibile per tempo. Da registrare poi stucchevole balletto tra Comune ed Atac sulle responsabilità che come abbiamo visto sono soprattutto politiche. Un record negativo targato grillini, e come Fratelli d'Italia chiediamo risarcimento per i commercianti danneggiati. Presenteremo infatti una mozione affinché l'Amministrazione si attivi per avviare sgravi fiscali alle attività colpite dalla chiusura della metro Barberini". (Com)