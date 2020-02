Energia: Albania, previsto nel secondo trimestre avvio produzione impianto idroelettrico di Moglica (2)

- Intanto, sono conclusi da tempo gli investimenti per le linee di trasmissioni, lunghe 50 chilometri, che collegheranno l'impianto con la rete energetica albanese. La centrale idroelettrica di Moglica è la seconda opera realizzata in Albania dalla Statkraft. Quella di Banja, nell'Albania centrale, già operativa, ha una capacità istallata di 73 megawatt, ed una produzione di 174 Gwh, pari al 5 per cento del totale dell'energia generata in Albania. L'impianto ha una diga alta 80 metri, un bacino capace di contenere 391 miliardi di litri d'acqua che si estende su una superficie di 14 chilometri quadrati. Il complessivo investimento della Statkraft ammonta a 535 milioni di euro e negli ultimi anni è stato insieme al Tap, une dei principali contributori nella struttura degli investimenti diretti esteri in Albania. (segue) (Alt)