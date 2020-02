Energia: Albania, previsto nel secondo trimestre avvio produzione impianto idroelettrico di Moglica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla produzione idroelettrica, la società norvegese, sta diversificando le fonti di energia, e ha avviato già lo scorso anno, le pratiche per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante, sul bacino della centrale di Banja. La Statkraft, ha siglato un contratto con l'altra società norvegese, Ocean Sun AS, per l'acquisto dei pannelli che intende istallare per la realizzazione del suo progetto. La Statkraft ha spiegato che si tratterà di 4 unità galleggianti da 0,5 megawattora ciascuno per un ammontare complessivo di 9,2 milioni di euro. "La strategia della nostra società è quella di diversificare le fonti di produzione di energia. Se questa tecnologia risulterà di successo e competitiva, allora valuteremo la sua estensione anche in altri paesi in cui siamo presenti", ha spiegato il direttore esecutivo della Statkraft, Christian Rynning-Tonnesen. (Alt)