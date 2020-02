Serbia-Kosovo: Borrell, stesso approccio tra Ue e Usa su normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno lo stesso approccio verso il processo di normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina: lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, parlando con i giornalisti a Belgrado dove si trova oggi in visita. Borrell ha così risposto alla domanda circa il maggiore coinvolgimento dimostrato dagli Stati Uniti verso la questione attraverso la nomina di un inviato speciale per il dialogo fra le due parti. L'Alto rappresentante ha poi auspicato una ripresa in tempi brevi del dialogo fra Belgrado e Pristina, aggiungendo che, quando ciò accadrà, Bruxelles sarà pronta a proseguire nel suo ruolo di mediatore. "Anche nel corso della mia visita (di ieri) in Kosovo mi hanno chiesto quanto sia controverso il rapporto degli Stati Uniti verso il Kosovo. Non è assolutamente controverso. Washington è molto potente, ma non può offrire al Kosovo un seggio alle Nazioni Unite. Là ci sono anche altri paesi del mondo, non solo europei. Credo che tutti capiscano che senza l'approvazione in sede di Consiglio di sicurezza (Onu) il Kosovo non sarà un paese riconosciuto dalla comunità internazionale", ha infine osservato Borrell. (Seb)