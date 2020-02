Sociale: Figliomeni (Fd'I), Raggi potenzi servizi per disabili, soprattutto in municipio VII

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha presentato un'interrogazione urgente alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e agli assessori competenti "per chiedere di intervenire con immediatezza per potenziare i servizi sociali presso tutti i municipi e in particolare nel VII, già oggetto di attenzione da parte nostra al fine di evitare discriminazioni e ritardi nei confronti dei soggetti fragili". In una nota Figliomeni spiega che "l'amministrazione a guida grillina del VII municipio tempo fa" ha chiesto "una rimodulazione dei fondi distraendo le somme originariamente destinate all'assistenza di alunni disabili nelle scuole, ai servizi di assistenza per disagiati sociali, ai progetti sociali, all'assistenza di persone senza fissa dimora, ai centri diurni per anziani fragili e ai trasferimenti a sostegno delle famiglie" e definisce questi provvedimenti "inaccettabili". Inoltre, sottolinea Figliomeni, "negli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa prevista per gli interventi per la disabilità avrebbe subito un taglio del 30 per cento, circostanza che spiegherebbe i tanti ritardi nei servizi o addirittura l'interruzione degli stessi e le tante criticità lamentate dagli utenti, i quali già conducono una vita complicata e dovrebbero trovare sollievo dall'assistenza fornita da Roma Capitale". Per questo(Com)