Speciale difesa: ammiraglio Usa Aquilino in visita in Corea del Sud per rafforzare cooperazione militare

- Sim Seung-seob, capo delle operazioni navali della Corea del Sud, ha in programma di incontrare l'ammiraglio John Aquilino, comandante della flotta del Pacifico statunitense, per rafforzare la cooperazione militare bilaterale. Il comandante degli Stati Uniti è arrivato ieri, 2 febbraio, in Corea del Sud per un viaggio di cinque giorni. In un comunicato della Marina si legge che oggi Aquilino ha visitato il comando della flotta della Corea del Sud nella città portuale meridionale di Busan e ha incontrato il comandante viceammiraglio Lee Seong-hwan. Mentre si trova in Corea del Sud, Aquilino ha in programma di incontrare anche il capo dello staff congiunto, il generale Park Han-ki. (Git)