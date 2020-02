Speciale difesa: esercitazioni Seul-Washington non influenzate dal patto militare intercoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra le Coree per raggiungere la pace permanente e la “completa denuclearizzazione” firmato nel 2018 non ha causato restrizioni agli esercitazioni militari congiunte tra Seul e Washington. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa di Seul. La dichiarazione arriva dopo alcuni rapporti dei media locali secondo cui l'accordo militare globale, firmato durante il terzo vertice intercoreano tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un, avesse portato all'interruzione delle esercitazioni congiunte. L'accordo prevede una serie di misure, come la sospensione di tutti gli atti ostili l'uno contro l'altro, per ridurre le tensioni sulla penisola e creare fiducia. Pyongyang ha in più occasioni criticato le esercitazioni, definendole una prova per l'invasione nel Nord. (Git)