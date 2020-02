Speciale difesa: capo di Stato maggiore Iraq incontra comandante della missione Nato

- Il capo di stato maggiore della Difesa irachena, il generale Othman al Ghanimi, ha incontrato domenica 2 febbraio il capo della missione Nato in Iraq, il generale canadese Jennie Carignan. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore di Baghdad. Durante l'incontro sono stati discussi importanti temi di comune interesse, in particolare la rivalutazione del lavoro della Nato durante l'ultimo periodo e l'accordo su una formula che include l'espansione della sua attività nella prossima fase della missione, in caso di un accordo per riprendere la collaborazione bilaterale. Le due parti hanno anche discusso degli incontri tra Nato e vertici delle Forze armate irachene che hanno avuto luogo nei mesi scorsi, con l'obiettivo di organizzare e riprendere il lavoro dell’Alleanza atlantica in Iraq. Le due parti hanno sottolineato inoltre l'importanza di lavorare insieme per sviluppare le capacità dell'esercito iracheno a tutti i livelli. (Irb)