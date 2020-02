Speciale difesa: Siria, 6 militari turchi uccisi in attacco governativo nel nord-ovest

- Sei cittadini turchi, cinque militari e un civile, sono rimasti uccisi stamane in un attacco delle forze governative nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo rende noto il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui il bombardamento ha provocato il ferimento di altre sette persone. “La Turchia farà ricorso al suo diritto all’autodifesa come in altri casi simili: chi ha condotto questo ignobile attacco ne pagherà il prezzo”, si legge nel comunicato. Più volte nelle ultime settimane Ankara ha denunciato le violazioni da parte delle forze governative al cessate il fuoco in vigore dalla mezzanotte dello scorso 12 gennaio nell’ultimo quadrante della Siria ancora controllato dai ribelli. Secondo i dati dell’agenzia di stampa turca “Anadolu”, almeno 1.300 civili hanno perso la vita nell’area dal settembre del 2018, quando Turchia e Russia hanno raggiunto a Sochi un accordo per l’imposizione di una “zona demilitarizzata”. (Tua)