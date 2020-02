Speciale difesa: Kazakhstan, arrestate cinque persone accusate di organizzare attentati

- Le forze di sicurezza kazakhe hanno arrestato cinque persone accusate di aver organizzato un attacco terroristico. È quanto riferito dal Comitato per la sicurezza nazionale. "Il 27 gennaio 2020 il Comitato di sicurezza nazionale del Kazakhstan ha arrestato cinque persone nelle città di Karaganda e Taraz. Secondo le indagini, il gruppo è stato formato con l'obiettivo di commettere degli atti terroristici in vari luoghi pubblici del paese”, ha riferito il Comitato. “Le indagini proseguono”, aggiunge la nota, secondo cui le cinque persone resteranno al momento in custodia cautelare per due mesi. (Res)