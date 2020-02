Speciale difesa: Siria, Turchia lancia operazione militare contro esercito Damasco a Idlib

- La Turchia proseguirà l’offensiva contro l’esercito siriano dopo l’attacco avvenuto ieri nella provincia di Idlib costato la vita ad almeno quattro militari turchi. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”. “Abbiamo risposto a questi attacchi e continueremo a farlo, sia con la nostra artiglieria che con i mortai. Siamo determinati a continuare le nostre operazioni per la sicurezza del nostro paese, della nostra gente e dei nostri fratelli in Idlib ", ha dichiarato Erdogan ai giornalisti a Istanbul. "Coloro che mettono in dubbio la nostra determinazione capiranno presto di aver fatto un errore", ha aggiunto il presidente turco. La Turchia ha lanciato una vasta operazione contro l’esercito siriano nella provincia di Idlib in risposta all’attacco delle forze di Damasco in cui sono rimasti uccisi quattro militari turchi e 14 civili. Tra i militari figurano anche nove feriti, di cui alcuni in modo grave. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa turco, , questa mattina le forze turche hanno colpito almeno 40 obiettivi dell’esercito governativo siriano, “neutralizzando” almeno 30 militari siriani. Le autorità turche utilizzano il termine “neutralizzato” per indicare i militari arresi, uccisi o catturati. Tre convogli militari turchi sono entrati in territorio siriano dal valico di frontiera di Kafrlosin ieri, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. L'invio dei militari in territorio siriano giunge dopo le dichiarazioni del presidente Erdogan che lo scorso primo febbraio ha annunciato che la Turchia potrebbe avviare un'operazione militare nella provincia siriana di Idlib. (Res)