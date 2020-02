Ue-Asean: Borrell e Barnier assicurano continuità impegno con Sud-est asiatico dopo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea a 27 membri, dopo l’uscita del Regno Unito, continuerà a rispettare i suoi impegni e a sviluppare le sue relazioni col Sud-est asiatico. Lo affermano Josep Borrell, alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Michel Barnier, negoziatore capo per l’uscita del Regno Unito, in un articolo sulla Brexit pubblicato oggi dall’agenzia di stampa laotiana “Lao News Agency”. “Continueremo a rispettare gli accordi che ci collegano ai nostri partner internazionali come l’attuale Accordo di partenariato e cooperazione con il Laos. Allo stesso modo, continueremo a sviluppare solide relazioni con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e le piattaforme di cooperazione multilaterale in tutto il mondo”, scrivono Borrell e Barnier. “L’Unione europea continuerà a essere un partner di cui ci si può fidare. Un fermo difensore del multilateralismo basato sulle regole, che lavora con i suoi partner per rendere il mondo più sicuro ed equo”, concludono i due rappresentanti dell’Ue. (Fim)