Prescrizione: Sala e Comazzi (FI), domani in Consiglio regionale Lombardia mozione contro riforma Bonafede

- Domani Forza Italia presenterà una mozione al Consiglio regionale della Lombardia per chiedere al governo la Riforma Bonafede. Lo hanno annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia il vice presidente della Giunta, il forzista Fabrizio Sala e il capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi. Una battaglia importante per il rispetto dei diritti umani, ha evidenziato, Sala, ma importante anche sotto il profilo economico: “Questa riforma crea dei danni dal punto di vista economico – ha spiegato il vice presidente della Giunta - perché la prima ragione per cui in regione Lombardia gli investimenti esteri e italiani frenano è l'incertezza del diritto e la burocrazia". “È una battaglia – ha spiegato Comazzi – non solo all'interno del Palazzo, ma che riguarda soprattutto gli attori in campo, avvocati e magistrati, che stanno cercando di difendere i tre punti cardini della giustizia: la presunzione di innocenza, il giusto processo e i tempi rapidi della giustizia”. “Secondo i dati della Camera Penale – ha proseguito il consigliere azzurro, negli ultimi 50 anni 4 milioni di italiani sono stati dichiarati colpevoli, arrestati e poi rilasciati perché innocenti. Questa riforma rischia davvero di imprigionare all'infinito i cittadini italiani. I tempi si allungherebbero mentre in Italia abbiamo l'esigenza di non ingolfare i triunali e di rendere veloci ed efficienti i processi. (Rem)