Coronavirus: R.Mussolini-Caramanna, allarmismi danneggiano turismo romano, chiesta commissione urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evitare allarmismi a proposito del coronavirus: "rischiano soltanto di ingenerare panico inutile nella popolazione e danneggiare economicamente le imprese che operano nel settore del turismo e dei servizi". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale, e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale dipartimento turismo di Fd'I. "Stando alle stime di Federalberghi - aggiungono - i danni da qui a sei mesi, data nella quale l'emergenza dovrebbe potersi considerare conclusa, dovrebbero essere decisamente ingenti e aggirarsi intorno al mezzo miliardo di euro. Difficile pensare a un'esagerazione: ad oggi, anzi, la riteniamo assolutamente verosimile, considerato che negli hotel romani è già stata disdetta una prenotazione su dieci, con i clienti che chiedono rimborsi a pioggia. Ma non è tutto. Anche la situazione che sta vivendo tutto l'indotto della ristorazione e del commercio è, a dir poco, drammatica. Anche locali e ristoranti, infatti, sono in sofferenza e mostrano un significativo crollo degli affari. Si ravvisa, dunque, l'esigenza di fare al più presto chiarezza. Nell'interesse di tutti: cittadini e operatori. Per questo motivo abbiamo chiesto la convocazione di una commissione turismo alla presenza di interlocutori quali, ad esempio, le associazioni alberghiere che più di altre risentono della problematica. Infatti, solo quantificando in maniera puntuale e inequivocabile la situazione attuale e trasmettendo opportune rassicurazioni, si riusciranno a scacciare ingiustificati luoghi comuni che danneggiano la serenità delle persone e l'economia del territorio". (Com)