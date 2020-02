Tlc: giudice civile Milano rigetta ricorsi cautelari Vivendi contro Mediaset su progetto Mfe

- Il giudice di Milano, Elena Riva Crugnola, ha rigettato le istanze cautelari di sospensione delle delibere dell'assemblea di Mediaset (4 settembre e 10 gennaio) impugnate da Vivendi e la fiduciaria Simon contro la costituzione del Biscione del progetto Mfe (Media fo Europe), l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale Mediaset intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni. La decisione del giudice della sezione specializzata in materia di impresa B è stata comunicata oggi dopo l'udienza di sabato scorso. (Rem)